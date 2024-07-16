Кстати, после встречи с российским диктатором Орбан написал письмо в Евросоюз, в котором пересказал тезисы российской пропаганды. Встреча Сергея Лаврова и Петера Сийярто состоялась 16 июля.

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Что известно о встрече Сийярто и Лаврова

В российском министерстве иностранных дел заявили, что встреча состоялась на полях политического форума высокого уровня по устойчивому развитию.

Состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам, в частности ситуации вокруг Украины. Отмечена недопустимость грубого нарушения Киевом прав национальных меньшинств, проживающих в стране,

– заявила российская пропаганда.

Там также отметили, что "двустороннее взаимодействие между Россией и Венгрией" продолжает "постепенно развиваться", несмотря на "крайне непростую международную обстановку".

Кстати, Петер Сийярто – единственный глава МИД среди всех стран ЕС, который поддерживает тесные взаимоотношения и жмет руку своим коллегам в России и Беларуси.

Стоит заметить, что Орбан в июле посетил Киев, затем Москву и Китай якобы в рамках "мирной миссии", на которую его никто не уполномочивал.

Владимир Зеленский после этого заявил, что на заседании Совета Украина – НАТО говорилось, что пророссийской политики не может быть ни у одного члена Альянса.