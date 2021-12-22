Свою оценку деятельности Столтенберга Лавров высказал в интервью российским пропагандистским СМИ. Он считает, что генсек Альянса не справляется со своими обязанностями.
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Лавров раскритиковал работу Столтенберга
Лавров попытался "обосновать" свое мнение, что в основе европейской безопасности лежит принцип неделимости, который Столтенберг якобы игнорирует.
Если господин Столтенберг считает, что члены НАТО имеют право плевать на этот принцип, который закреплен в документах, принятых на высшем уровне, то, наверное, действительно ему пора уже идти на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется,
– заявил Лавров.
Глава МИД государства-оккупанта говорит, что Россия не обязана соблюдать положения Вашингтонского договора. Зато Москва является участником общерегионального евроатлантического документа, который содержит принцип неделимости безопасности.
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Какой ультиматум поставил Путин НАТО:
- Российский МИД обнародовал на рассмотрение США и НАТО так называемые "договоры о безопасности".
- Россия требует гарантий нерасширения Североатлантического альянса.
- Йенс Столтенберг заявил, что намерен проводить переговоры с Москвой.
- Также в начале января к переговорам с кремлем готовы и США.
- Однако в Госдепе назвали некоторые из требований неприемлемыми.
О том, как США выдвинули свой ультиматум Путину, в "Теории заговора" :