Свою оценку деятельности Столтенберга Лавров высказал в интервью российским пропагандистским СМИ. Он считает, что генсек Альянса не справляется со своими обязанностями.

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Лавров раскритиковал работу Столтенберга

Лавров попытался "обосновать" свое мнение, что в основе европейской безопасности лежит принцип неделимости, который Столтенберг якобы игнорирует.

Если господин Столтенберг считает, что члены НАТО имеют право плевать на этот принцип, который закреплен в документах, принятых на высшем уровне, то, наверное, действительно ему пора уже идти на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется,

– заявил Лавров.

Глава МИД государства-оккупанта говорит, что Россия не обязана соблюдать положения Вашингтонского договора. Зато Москва является участником общерегионального евроатлантического документа, который содержит принцип неделимости безопасности.

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Какой ультиматум поставил Путин НАТО:

Российский МИД обнародовал на рассмотрение США и НАТО так называемые "договоры о безопасности".

Россия требует гарантий нерасширения Североатлантического альянса.

Йенс Столтенберг заявил, что намерен проводить переговоры с Москвой.

Также в начале января к переговорам с кремлем готовы и США.

Однако в Госдепе назвали некоторые из требований неприемлемыми.

О том, как США выдвинули свой ультиматум Путину, в "Теории заговора" :