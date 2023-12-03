Журналистка Deutsche Welle пыталась уточнить у Лаврова, собирается ли Россия выйти из ОБСЕ. Однако в ответ она услышала только хамство российского министра, передает 24 Канал.

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Как Лавров избегал ответов на вопросы и хамил журналистам

На пресс-конференции, которая 1 декабря состоялась в Скопье в Северной Македонии, Лавров еще раз избегал вопросов. Да, журналистка поинтересовалась – планирует ли Россия выйти из ОБСЕ, ведь министр заявлял, что "организация скоро распадется" и якобы "нет будущего".

Лавров же потребовал, чтобы его "правильно цитировали". Российский министр заявил, что якобы говорил, что ему "безразлично чем закончится заседание ОСБЕ". После этого он в традиционной манере начал хамить журналистке.

Я не знаю, где вы получали образование журналиста. Вы задали вопрос: "Планируем ли мы выйти из организации". Я сказал: "Цитируйте меня правильно",

– истерил Лавров.

Более того, он начал говорить, мол "в Германии принято, чтобы члены правительства разжевывали журналистам, что им следует писать". Чтобы пристыдить корреспондента, Лавров привел в пример российских журналистов. Он заявил, что в России якобы "уважают" их и "оставляют им простор для воображения, как они будут излагать результаты пресс-конференции".

Лавров нахамил журналистке: смотрите видео

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