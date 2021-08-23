С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров в интервью венгерским СМИ. После введения российского проекта будет обеспечена дополнительная диверсификация маршрутов транзита газа. При этом объемы его будут увеличены.
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Лавров говорит, что поставки будут осуществлять кратчайшим путем
Устойчивые поставки газа европейским потребителям будут осуществляться кратчайшим путем, что приведет к снижению "экологического следа" от его транспортировки,
– заверил Лавров в "благих намерениях" России.
Кроме того, глава МИД государства-агрессора сказал, что странам-транзитерам придется конкурировать за право транзита, "а не пытаться диктовать собственные условия". Лавров утверждает, что Европа не попадет в зависимость от России из-за "Северного потока-2".
В России, уверяют, что Европа не будет зависеть от транзита
Правильнее, на наш взгляд, говорить о положительной взаимозависимости – ведь Россия тоже заинтересована в том, чтобы европейцы покупали ее товары, в данном случае – энергоресурсы,
– сказал Лавров.
Отметим, что ранее в "Газпроме" откликнулись насчет подписанного между США и Германией соглашения о "Северном потоке-2". В корпорации сказали, что документ – чисто декларативный и не имеет юридических обязательств.
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