С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров в интервью венгерским СМИ. После введения российского проекта будет обеспечена дополнительная диверсификация маршрутов транзита газа. При этом объемы его будут увеличены.

К теме В водах Дании завершили укладку труб "Северного потока-2"

Лавров говорит, что поставки будут осуществлять кратчайшим путем

Устойчивые поставки газа европейским потребителям будут осуществляться кратчайшим путем, что приведет к снижению "экологического следа" от его транспортировки,

– заверил Лавров в "благих намерениях" России.

Кроме того, глава МИД государства-агрессора сказал, что странам-транзитерам придется конкурировать за право транзита, "а не пытаться диктовать собственные условия". Лавров утверждает, что Европа не попадет в зависимость от России из-за "Северного потока-2".

В России, уверяют, что Европа не будет зависеть от транзита

Правильнее, на наш взгляд, говорить о положительной взаимозависимости – ведь Россия тоже заинтересована в том, чтобы европейцы покупали ее товары, в данном случае – энергоресурсы,

– сказал Лавров.

Отметим, что ранее в "Газпроме" откликнулись насчет подписанного между США и Германией соглашения о "Северном потоке-2". В корпорации сказали, что документ – чисто декларативный и не имеет юридических обязательств.

Читайте также Меркель призвала как можно быстрее продлить договор о транзите газа Украиной

Последние новости по "Северному потоку-2"