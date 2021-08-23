З такою заявою виступив глава МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв'ю угорським ЗМІ. Після введення російського проєкту буде забезпечена додаткова диверсифікація маршрутів транзиту газу. При цьому обсяги його не будуть збільшені.
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Лавров каже, що поставки здійснюватимуть найкоротшим шляхом
Стійкі поставки газу європейським споживачам будуть здійснюватись найкоротшим шляхом, що призведе до зниження "екологічного сліду" від його транспортування,
– запевнив Лавров у "благих намірах" Росії.
Окрім того, глава МЗС держави-агресорки сказав, що країнам-транзитерам доведеться конкурувати за право транзиту, "а не пробувати диктувати власні умови". Лавров переконує, що Європа не потрапить у залежність від Росії через "Північний потік-2".
У Росії, запевняють, що Європа не залежатиме від транзиту
Правильніше, на наш погляд, говорити про позитивну взаємозалежність – адже Росія теж зацікавлена в тому, щоб європейці купували її товари, в даному випадку – енергоресурси,
– сказав Лавров.
Зазначимо, що раніше у "Газпромі" відгукнулись щодо підписаної між США та Німеччиною угоди про "Північний потік-2". У корпорації сказали, що документ – суто декларативний і не має юридичних зобов’язань.
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- Президент зауважив, що хотів би почути більш конкретні речі щодо економічних гарантій для України.