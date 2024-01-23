Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров снова заговорил о переговорах с Украиной. По его словам, президент страны-агрессорки Владимир Путин не против переговоров, однако на условиях, учитывающих национальные интересы России, передает 24 Канал.
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Готовы "выслушать всех заинтересованных в справедливости"
Лавров не перестает повторять тезисы русской пропаганды. По его словам, "для установления справедливости" Запад должен перестать помогать Украине. он, очевидно, снова забыл, что именно Россия развязала эту войну, а наше государство вынуждено защищаться от нападения врага.
Россия все это время отмечала, что мы будем готовы обсуждать любое серьезное предложение, которое включало бы обсуждение ситуации "на земле", истоков этой ситуации и достижение решения, гарантирующего легитимные национальные интересы России и украинского народа,
– заявил Лавров.
Российские политики время от времени возвращаются к тезисам о переговорах, однако всегда говорится об "интересах России", ведь агрессор не признает того, что именно она начала гибридную войну против Украины почти 10 лет назад и полномасштабное вторжение почти два года назад.
Кулеба назвал необходимые условия для начала переговоров
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал важное условие, по которому Украина может начать переговоры с Россией. По словам министра, это может произойти, когда наше государство будет чувствовать себя сильнее на поле боя. Кроме того, украинский министр призвал партнеров помогать Украине оружием, чтобы потом не останавливать Россию в других частях света.
- Кулеба также исключил любые переговоры с Москвой, пока у Украины не будет гораздо более сильной позиции на поле боя. Министр заверил, что Украина никогда не сдастся России.
- В то же время министр иностранных дел признал, что российские военные "усвоили свои уроки" и теперь "намного лучше приспособлены к этой войне". Однако он предсказал "больше поражений для России" в 2024 году.