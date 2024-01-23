Очільник російського міністерства закордонних справ Сєргєй Лавров знову заговорив про переговори із Україною. За його словами, президент країни-агресорки Владімір Путін не проти перемовин, однак на умовах, які б враховували національні інтереси Росії, передає 24 Канал.

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Готові "вислухати всіх зацікавлених у справедливості"

Лавров не припиняє повторювати тези російської пропаганди. За його словами, "для встановлення справедливості" Захід має припинити допомагати Україні. він, вочевидь, знову забув, що саме Росія розв'язала цю війну, а наша держава змушена захищатись від нападу ворога.

Росія весь цей час наголошувала, що ми будемо готові обговорювати будь-яку серйозну пропозицію, яка включала б обговорення ситуації "на землі", витоків цієї ситуації та досягнення рішення, яке гарантувало б легітимні національні інтереси Росії та українського народу,

– заявив Лавров.

Російські політики час від часу повертаються до тез про переговори, однак завжди мовиться про "інтереси Росії", адже агресорка не визнає того, що саме вона почала гібридну війну проти України майже 10 років тому та повномасштабне вторгнення майже два роки тому.

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