Политолог Игорь Рейтерович объяснил 24 Каналу, что Лавров, известный своими провокационными заявлениями, продолжит озвучивать позицию России. В то же время Ушаков будет играть важную роль на переговорах, его присутствие является тревожным сигналом для Украины.

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Лавров – "говорящая голова", Ушаков – "тяжеловес"

Политолог прокомментировал состав российской делегации, которую Владимир Путин отправил на переговоры в Саудовскую Аравию.

Путин сделал ставку на двух "мастодонтов", и это не комплимент. Он отослал Лаврова и Ушакова,

– отметил он.

Министр иностранных дел Сергей Лавров традиционно будет выполнять роль "говорящей головы", не обременяя себя дипломатической тактичностью. Его агрессивная риторика – уже не новость. Он продолжает быть лицом российской дипломатии, хотя и часто неадекватным в своих высказываниях.

Интересно! Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук также считает, что Путин отослал "тяжелую артиллерию". Это, по его словам, может свидетельствовать о серьезном подходе России к переговорам.

Зато помощник главы Кремля Юрий Ушаков является настоящим "тяжеловесом" в этой делегации. Он – бывший дипломат с большим опытом работы в США, поэтому хорошо знает, как вести переговоры с американцами, и, вероятно, именно он будет играть главную роль в коммуникации на этой встрече.

Путин пока достаточно серьезно отнесся к этому, отправив туда далеко не последних людей,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, он не знал о встрече России и США в Саудовской Аравии. Глава государства в очередной раз подчеркнул, что переговоры без участия Киева будут безрезультатными.