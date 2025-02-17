Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук объяснил 24 Каналу, что их участие указывает на серьезный подход России к переговорам, но и здесь есть важный нюанс.

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О чем свидетельствует состав российской делегации на переговорах в Саудовской Аравии

Стал известен состав российской делегации, которая прибудет на переговоры в Саудовскую Аравию. Россию на встрече представляют ключевые фигуры из ближайшего окружения диктатора Владимира Путина. В состав вошли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник главы Кремля Юрий Ушаков. Их можно назвать "тяжелой артиллерией". Олег Рыбачук отметил, что участие таких чиновников указывает на серьезный подход России к переговорам.

Люди, которые будут на переговорах со стороны России, имеют доверие и входят в близкий круг советников Путина. То есть Россия демонстрирует, что она готова серьезно воспринимать эту встречу,

– подчеркнул он.

Однако тема Украины не занимает приоритетного места. Российская пропаганда продвигает мнение, мол, "нужно возвращаться к реалиям, где две большие страны, Россия и Соединенные Штаты, должны сидеть за столом переговоров и договариваться".

Важную роль в качестве неофициального посредника может сыграть 49-летний генеральный директор российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который налаживал контакты с администрацией президента США Дональда Трампа еще во времена его первого президентства. Дмитриев – украинец по происхождению, получивший образование в Штатах и ставший доверенным лицом Путина через его родственников.

Заметим, Украина не знала о переговорах США и России в Саудовской Аравии и не будет в них участвовать, однако президент Владимир Зеленский посетит Эр-Рияд 19 февраля.