Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук пояснив 24 Каналу, що їхня участь вказує на серйозний підхід Росії до переговорів, але й тут є важливий нюанс.

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Про що свідчить склад російської делегації на переговорах у Саудівській Аравії

Став відомий склад російської делегації, яка прибуде на переговори в Саудівську Аравію. Росію на зустрічі представляють ключові фігури з найближчого оточення диктатора Владіміра Путіна. До складу увійшли міністр закордонних справ Сєргєй Лавров та помічник глави Кремля Юрій Ушаков. Їх можна назвати "важкою артилерією". Олег Рибачук зазначив, що участь таких високопосадовців вказує на серйозний підхід Росії до переговорів.

Люди, які будуть на переговорах з боку Росії, мають довіру й входять у близьке коло радників Путіна. Тобто Росія демонструє, що вона готова серйозно сприймати цю зустріч,

– наголосив він.

Проте тема України не займає пріоритетного місця. Російська пропаганда просуває думку, мовляв, "потрібно повертатися до реалій, де дві великі країни, Росія та Сполучені Штати, мають сидіти за столом переговорів і домовлятися".

Важливу роль як неофіційного посередника може зіграти 49-річний генеральний директор російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмітрієв, який налагоджував контакти з адміністрацією президента США Дональда Трампа ще в часи його першого президентства. Дмітрієв – українець за походженням, який здобув освіту у Штатах та став довіреною особою Путіна через його родичів.

Зауважимо, Україна не знала про переговори США та Росії в Саудівській Аравії й не братиме в них участь, однак президент Володимир Зеленський відвідає Ер-Ріяд 19 лютого.