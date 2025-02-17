Зеленський збирається поїхати до Саудівської Аравії, але не планує зустрічатися з російськими чиновниками Володимир Зеленський може прибути вже у вівторок увечері, пише Sky News.

Це відбувається в той момент, коли дипломати США та Росії будуть проводити в столиці Ер-Ріяді. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і держсекретар США Марко Рубіо є серед тих, хто буде залучений.

Вважається, що поїздка Зеленського була запланована ще до анонсу американсько-російських переговорів.

За даними Reuters, Зеленський вже заявив, що в середу відвідає Саудівську Аравію. Інформацію про візит підтвердили Суспільному в Офісі президента, вкотре уточнивши, що зустрічей з офіційними особами США та Росії не заплановано.