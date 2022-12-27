Лаврову, вероятно, было мало 10 месяцев войны, чтобы понять, что "демилитаризация" проходит только в России. Украину наоборот мощно усилили современным вооружением союзники. Более того, угрозы "второй армией" звучат, как минимум, смешно – российская армия уже показала, на что способна.

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Лавров позорится угрозами Киеву

Так, в интервью пропагандистским СМИ Лавров заявил, что их предложения по "демилитаризации" и "денацификации" подконтрольных Киеву территорий лучше выполнить "подобру-поздравленную". В противном случае вопрос якобы решит "хваленная" российская армия.

Наши предложения по "демилитаризации" и "денацификации" подконтрольных режиму территорий, устранению исходных оттуда угроз безопасности России, в частности, наши новые земли, врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их "подобру-поздравленную". Иначе вопрос решит армия России,

– заявил российский министр.

Неожиданно: немного грусти по Западу

Также глава МИД страны-агрессора принялся пугать Запад, чтобы выпросить переговоры. И немного загрустил, что Запад разорвал отношения с Россией. Но сразу принялся успокаивать народ: мол, у них есть партнеры.

Лавров начал сетовать, что Кремль не собирается "бегать за Западом", хотя для переходного периода, как он сказал, "избавиться от пут" – нужно некоторое время.

Интересно, что Лавров уже не так категоричен в своих высказываниях, хотя и назвал отношения с Западом "путами". Он по крайней мере признал, что без этих "пут" россиянам живется сложно. Такие бедствия, вероятно, Лавров озвучил, чтобы умолять о переговорах.

Почему такие угрозы Лаврова смешны