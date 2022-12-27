Лаврову, ймовірно, мало 10 місяців війни, щоб зрозуміти, що "демілітаризація" проходить лише в Росії. Україну ж навпаки потужно підсилили сучасним озброєнням союзники. Ба більше, погрози "другою армією" звучать, як мінімум, смішно – російська армія уже показала, на що здатна.

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Лавров ганьбиться погрозами Києву

Так, в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ Лавров заявив, що їхні пропозиції щодо "демілітаризації" та "денацифікації" підконтрольних Києву територій краще виконати "подобру-поздорову". В іншому випадку питання нібито вирішить "хвалена" російська армія.

Наші пропозиції щодо "демілітаризації" й "денацифікації" підконтрольних режиму територій, усунення вихідних звідти загроз безпеки Росії, зокрема, наші нові землі, ворогу добре відомі. Справа за малим: виконати їх "подобру-поздорову". Інакше питання вирішить армія Росії,

– заявив російський міністр.

Неочікувано: трохи смутку за Заходом

Також глава МЗС країни-агресора взявся лякати Захід, щоб випросити переговори. І трохи засумував, що Захід розірвав відносини з Росією. Але, відразу взявся заспокоювати народ: мовляв, у них є партнери.

Лавров почав бідкатись, що Кремль не збирається "бігати за Заходом", хоча для перехідного періоду, як він сказав, "позбутися пут" – потрібен деякий час.

Цікаво, що Лавров уже не такий категоричний у своїх висловлюваннях, хоч і назвав відносини із Заходом "путами". Він принаймні, визнав, що без цих "пут" росіянам живеться складно. Такі бідкання, ймовірно, Лавров озвучив, щоб благати про перемовини.

Чому такі погрози Лаврова смішні