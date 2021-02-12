Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что минские соглашения – абсолютно "неубиваемый документ". И России он якобы выгоден.

Россия якобы заинтересована в том, чтобы минские соглашения "оставались на столе". Такое заявление Лавров сделал в беседе с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым.

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По словам главы МИД России, минские соглашения утвердил Совет Безопасности ООН, поэтому от них очень трудно отступить. Лавров отметил, что некоторые люди стараются не выполнить договоренности и объяснить это "смешными утвердениями". И России это якобы выгодно.

Что еще сказал Лавров

По словам Ларова, именно Киев якобы не выполняет минские соглашения. Донбасс якобы уже научился жить в "ситуации незаконной блокады". А французы и немцы ее якобы вообще не замечают.

Обратите внимание! Дипломаты из Франции и Германии посетили Донбасс 11 февраля 2021 года. Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заметил, что его страна мобилизует все усилия, чтобы "разблокировать переговоры по Донбассу в рамках нормандского формата и Минского процесса".

Лавров также пожаловался, что к России якобы пристают с требованием открыть еще два КПВВ. Однако, по словам Лаврова, в минских договоренностях речь идет не о КПП, а "о полном разблокировании всех экономических связей".

Заметьте! В ООН призвали " снять ограничения на свободу передвижения через линию соприкосновения и обеспечить работу достаточного количества КПВВ".

Глава МИД России также заявил, что Киев якобы должен сам объявить о желании остановить минские договоренности. Президент Владимир Зеленский критикует договоренности, однако оправдывает их существование возможностью сохранить санкции против России.

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