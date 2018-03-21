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Лавров может уйти в отставку, – росСМИ

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Лавров может уйти в отставку, – росСМИ
/ riafan.ru

Сергей Лавров уже несколько лет хотел оставить должность министра иностранных дел Российской Федерации.

Об этом сообщает RTVI со ссылкой на несколько источников, близких к МИД РФ.

По информации издания, Сергей Лавров уже несколько лет хочет уйти с поста главы МИД, который он занимает с 2004 года. Кроме того, он не войдет в состав нового правительства РФ, которое сформирует президент России Владимир Путин.

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По словам источников в МИД, желание уйти из министерства у Сергея Лаврова из-за усталости. Но поскольку Владимир Путин просил Лаврова доработать министром иностранных дел РФ до президентских выборов, он до сих пор возглавляет ведомство.

То, что он давно хотел уйти, ни для кого не секрет,
– говорит один из сотрудников МИД.

Российское издание добавляет, что известно о нескольких возможных вариантах, кто может занять место Лаврова во внешнеполитическом ведомстве.

В частности, возглавить МИД может один из заместителей министра, вероятно Александр Грушко, который в 2012-2018 годах был представителем России в НАТО. Также может быть человек извне, возможно, из Администрации президента.

Зато сам Лавров, скорее всего, на пенсию еще не пойдет. По слухам в СМИ, скорее всего он займет какую-то новую должность, возможно, пост в Совете безопасности России.

Кто такой Сергей Лавров? Это российский государственный и политический деятель. В 1994-2004 годах был постоянным представителем РФ при ООН и представителем РФ в Совбезе ООН. С марта 2004 года по настоящее время – министр иностранных дел Российской Федерации. Прославился своей некомпетентностью, конфузом и нецензурной бранью на дипломатических встречах.

Теги: Новости России Новости политики Медиа СМИ Сергей Лавров
Источник: 24 Канал
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