Сергій Лавров вже кілька років хотів залишити посаду міністра закордонних справ Російської Федерації.

Про це повідомляє RTVI з посиланням на кілька джерел, близьких до МЗС РФ.

За інформацією видання, Сергій Лавров вже кілька років хоче піти з поста глави МЗС, яку він обіймає з 2004 року. Окрім того, він не увійде до складу нового уряду РФ, який сформує президент Росії Володимир Путін.

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За словами джерел в МЗС, бажання піти з міністерства у Сергія Лаврова через втому. Але оскільки Володимир Путін просив Лаврова допрацювати міністром закордонних справ РФ до президентських виборів, він досі очолює відомство.

Те, що він давно хотів піти, ні для кого не секрет,

— говорить один із співробітників МЗС.

Російське видання додає, що відомо про кілька імовірних варіантів, хто може зайняти місце Лаврова у зовнішньополітичному відомстві.

Зокрема, очолити МЗС може один із заступників міністра, імовірно Олександр Грушка, який у 2012-2018 роках був представником Росії в НАТО. Також може бути людина ззовні, можливо, з Адміністрації президента.

Натомість, сам Лавров, найімовірніше, на пенсію ще не піде. З чуток у медіа, швидше за все він займе якусь нову посаду, можливо, пост у Раді безпеки Росії.

Хто такий Сергій Лавров? Це російський державний і політичний діяч. У 1994-2004 роках був постійним представником РФ при ООН і представником РФ в Радбезі ООН. З березня 2004 року і до сьогодні – міністр закордонних справ Російської Федерації. Прославився своєю некомпетентністю, конфузами та нецензурною лайкою на дипломатичних зустрічах.