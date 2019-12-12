Лавров попался на лжи о разговоре с Трампом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал неправду, когда заявил, что не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом тему вмешательства в американские выборы.

"Заявление министра иностранных дел Лаврова не совсем точно отражает мои воспоминания об этой встрече", – заявил госсекретарь США Майк Помпео относительно заявления Лаврова о том, что с Трампом они как бы "даже не обсуждали выборы", сообщает The Hill.

Узнайте больше о встрече Лаврова с Трампом

По словам Помпео, Трамп четко отметил во время своей встречи с Лавровым и другими российскими представителями, что сам он и США считают вмешательство России в американские выборы неприемлемым.

Что известно о встрече Помпео и Лаврова? Помпео встретился с Лавровым после проведения нормандского саммита в Париже. На встрече стороны обсудили вопросы контроля над вооружениями, ситуацию в Украине и Сирии и другие вопросы, связанные с напряженными отношениями США и России.