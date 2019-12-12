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      Лавров попался на лжи о разговоре с Трампом

      194 Читати новину українською
      Сергей Лавров / Getty Images

      Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал неправду, когда заявил, что не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом тему вмешательства в американские выборы.

      "Заявление министра иностранных дел Лаврова не совсем точно отражает мои воспоминания об этой встрече", – заявил госсекретарь США Майк Помпео относительно заявления Лаврова о том, что с Трампом они как бы "даже не обсуждали выборы", сообщает The Hill.

      Узнайте больше о встрече Лаврова с Трампом

      По словам Помпео, Трамп четко отметил во время своей встречи с Лавровым и другими российскими представителями, что сам он и США считают вмешательство России в американские выборы неприемлемым.

      Что известно о встрече Помпео и Лаврова? Помпео встретился с Лавровым после проведения нормандского саммита в Париже. На встрече стороны обсудили вопросы контроля над вооружениями, ситуацию в Украине и Сирии и другие вопросы, связанные с напряженными отношениями США и России.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Выборы в США Новости России Сергей Лавров Майк Помпео Дональд Трамп Новости США
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