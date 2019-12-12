Лавров попався на брехні про розмову з Трампом

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав неправду, коли заявив, що не обговорював із президентом США Дональдом Трампом тему втручання в американські вибори.

"Заява міністра закордонних справ Лаврова не зовсім точно відображає мої спогади про цю зустріч", – заявив держсекретар США Майк Помпео щодо заяви Лаврова про те, що з Трампом вони ніби "навіть не обговорювали вибори", повідомляє The Hill.

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За словами Помпео, Трамп чітко зазначив під час своєї зустрічі з Лавровим та іншими російськими представниками, що сам він і США вважають втручання Росії в американські вибори наприйнятним.

Що відомо про зустріч Помпео і Лаврова? Помпео зустрівся з Лавровим після проведення нормандського саміту в Парижі. На зустрічі сторони обговорили питання контролю над озброєннями, ситуацію в Україні й Сирії та інші питання, пов’язані з напруженими відносинами США і Росії.