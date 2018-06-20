Лавров пожаловался генсеку Совета Европы на Украину: детали
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о притеснениях представителей национальных меньшинств в Украине и Балтии.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Российской Федерации.
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Отметим, сегодня, 20 июня, состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с Генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом в рамках его рабочего визита в Российскую Федерацию.
Внимание генсекретаря было привлечено к необходимости более активно задействовать профильные механизмы организации по защите прав национальных меньшинств на пространстве Совета Европы, прежде всего в Украине и в странах Балтии,
– говорится в сообщении.
Напомним, ранее в МИД России пообещали украинской стороне "проблемы" после признания закона "Об основах государственной языковой политики" таким, что не соответствует Конституции. Этот закон предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.
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