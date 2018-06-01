В Украине введут экзамен по украинскому языку для желающих получить гражданство

Государственная программа на 2018-2028 годы относительно функционирования украинского языка как государственного во всех сферах жизни должна предусматривать введение сертификационного экзамена по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины.

Это определено в указе Президента Украины №156 "О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействию создания единого культурного пространства Украины", опубликованном 1 июня на сайте главы государства.



Так, президент постановил признать необходимым принятие неотложных мер по укреплению государственного статуса украинского языка и созданию единого культурного пространства Украины.

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Согласно указу, Кабмин в течение месяца должен создать на постоянной основе экспертную группу для комплексного анализа современной языково-культурной ситуации в Украине, разработки критериев оценки эффективности государственной языковой политики.



Кабмин также должен с учетом предложений этой группы в течение 2 месяцев разработать и утвердить государственную целевую программу на 2018-2028 годы, направленную на обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни, укрепления государственного статуса украинского языка, выработки действенных механизмов его защиты и развития.

Десятилетняя государственная программа, в частности, предусматривать такие меры, как "улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях, содействие изучению украинского языка иностранцами, разработку дистанционных и онлайн-курсов по изучению украинского языка, введение в установленном порядке сертификационного экзамена по украинскому языку для лиц, которые подают ходатайство о принятии в гражданство Украины".

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Президент предлагает учесть в программе механизмы по укреплению государственного статуса украинского языка, выработки действенных механизмов его защиты и развития, обеспечения соблюдения должностными и служебными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления требований закона об обязательности использования государственного языка при выполнении своих должностных обязанностей, недопущения дискриминации украинского языка, развития национальной словарной базы и обеспечения свободного доступа к ней пользователей, обеспечения поддерки и популяризации украинского языка за рубежом.