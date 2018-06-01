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В Україні введуть іспит з української мови для охочих отримати громадянство

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В Україні введуть іспит з української мови для охочих отримати громадянство
В Україні введуть іспит з української мови для охочих отримати громадянство / Gglavcom.ua

Державна програма на 2018-2028 роки щодо функціонування української мови як державної в усіх сферах життя повинна передбачати введення сертифікаційного іспиту з української мови для осіб, які подають клопотання про прийняття до громадянства України.

Це визначено в указі Президента України №156 "Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України", опублікованому 1 червня на сайті глави держави.

Так, президент постановив визнати за необхідне прийняття невідкладних заходів щодо зміцнення державного статусу української мови і створення єдиного культурного простору України.

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Згідно з указом, Кабмін протягом місяця повинен створити на постійній основі експертну групу для комплексного аналізу сучасної мовно-культурної ситуації в Україні, розробки критеріїв оцінки ефективності державної мовної політики.

Кабмін також повинен з урахуванням пропозицій цієї групи протягом 2 місяців розробити та затвердити державну цільову програму на 2018-2028 роки, спрямовану на забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, зміцнення державного статусу української мови, вироблення дієвих механізмів його захисту і розвитку.

Десятирічна державна програма, зокрема, передбачатиме такі заходи, як "поліпшення якості викладання державної мови в навчальних закладах, сприяння вивченню української мови іноземцями, розробку дистанційних та онлайн-курсів з вивчення української мови, введення в установленому порядку сертифікаційного іспиту з української мови для осіб, які подають клопотання про прийняття до громадянства України".

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Президент також пропонує врахувати у програмі механізми по зміцненню державного статусу української мови, вироблення дієвих механізмів її захисту і розвитку, забезпечення дотримання посадовими і службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування вимог закону про обов'язковість використання державної мови при виконанні своїх посадових обов'язків, недопущення дискримінації української мови, розвитку національної словникової бази та забезпечення вільного доступу до неї користувачів, забезпечення підтримки та популяризації української мови за кордоном.

Теги: Новини політики Новини України мовне питання Законодавство Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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