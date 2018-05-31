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"Десятиліття української мови": підписано указ, який захищатиме українську мову

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Порошенко підписав указ, який захищатиме українську мову
Порошенко підписав указ, який захищатиме українську мову / president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко підписав указ про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови.

Про це глава держави повідомив під час робочої поїздки до Івано-Франківської області. 

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"До мене звернулися видатні діячі науки для того, щоб я оголосив 2018 рік роком української мови. Я відмовив. Тому, що за один рік ти мову не захистиш. Але я прийняв рішення і підписую Указ про те, що з 2018 року ми оголошуємо десятиліття української мови і робимо все можливе для того, щоби мову захистити. Бо головне, що тримає націю, що забезпечує її розвиток – є українська мова", – сказав Глава держави, підписуючи документ під час відвідин Ямницького ліцею Ямницької об’єднаної територіальної громади.

Зазначається, що цим указом передбачено затвердження цільової програми на 2018 – 2028 роки, спрямованої на забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення єдиного культурного простору України та збереження цілісності культури.

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Також йдеться про створення умов для забезпечення реалізації громадянами права на одержання інформації українською мовою, в тому числі через друковані засоби масової інформації, рекламу тощо.


 

 

Теги: Новини України Новини політики Законодавство Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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