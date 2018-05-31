"Десятиліття української мови": підписано указ, який захищатиме українську мову

Президент України Петро Порошенко підписав указ про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови.

Про це глава держави повідомив під час робочої поїздки до Івано-Франківської області.

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"До мене звернулися видатні діячі науки для того, щоб я оголосив 2018 рік роком української мови. Я відмовив. Тому, що за один рік ти мову не захистиш. Але я прийняв рішення і підписую Указ про те, що з 2018 року ми оголошуємо десятиліття української мови і робимо все можливе для того, щоби мову захистити. Бо головне, що тримає націю, що забезпечує її розвиток – є українська мова", – сказав Глава держави, підписуючи документ під час відвідин Ямницького ліцею Ямницької об’єднаної територіальної громади.

Зазначається, що цим указом передбачено затвердження цільової програми на 2018 – 2028 роки, спрямованої на забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення єдиного культурного простору України та збереження цілісності культури.

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Також йдеться про створення умов для забезпечення реалізації громадянами права на одержання інформації українською мовою, в тому числі через друковані засоби масової інформації, рекламу тощо.

Прийняв рішення про те, що 2018 року ми оголошуємо десятиліття української мови.



Підписую указ «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України». — Петро Порошенко (@poroshenko) 31 мая 2018 г.



