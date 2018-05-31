"Десятилетие украинского языка": подписан указ, который будет защищать украинский язык

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка.

Об этом глава государства сообщил во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.

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"Ко мне обратились выдающиеся деятели науки для того, чтобы я объявил 2018 годом украинского языка. Я отказал. Потому что за один год ты язык не защитишь. Но я принял решение и подписываю Указ о том, что с 2018 года мы объявляем десятилетие украинского языка и делаем все возможное для того, чтобы язык защитить. Потому что главное, что держит нацию, что обеспечивает ее развитие – украинский язык", – сказал Глава государства, подписывая документ во время посещения Ямницкого лицея Ямницкой объединенной территориальной общины.

Отмечается, что этим указом предусмотрено утверждение целевой программы на 2018 – 2028 годы, направленной на обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни, создание единого культурного пространства Украины и сохранение целостности культуры.

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Также речь идет о создании условий для обеспечения реализации гражданами права на получение информации на украинском языке, в том числе через печатные средства массовой информации, рекламу и тому подобное.

Прийняв рішення про те, що 2018 року ми оголошуємо десятиліття української мови.



Підписую указ «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України». — Петро Порошенко (@poroshenko) 31 мая 2018 г.



