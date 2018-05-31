"Десятилетие украинского языка": подписан указ, который будет защищать украинский язык
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка.
Об этом глава государства сообщил во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.
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"Ко мне обратились выдающиеся деятели науки для того, чтобы я объявил 2018 годом украинского языка. Я отказал. Потому что за один год ты язык не защитишь. Но я принял решение и подписываю Указ о том, что с 2018 года мы объявляем десятилетие украинского языка и делаем все возможное для того, чтобы язык защитить. Потому что главное, что держит нацию, что обеспечивает ее развитие – украинский язык", – сказал Глава государства, подписывая документ во время посещения Ямницкого лицея Ямницкой объединенной территориальной общины.
Отмечается, что этим указом предусмотрено утверждение целевой программы на 2018 – 2028 годы, направленной на обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни, создание единого культурного пространства Украины и сохранение целостности культуры.
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Также речь идет о создании условий для обеспечения реализации гражданами права на получение информации на украинском языке, в том числе через печатные средства массовой информации, рекламу и тому подобное.