Порошенко одобрил переименование ВДВ

Президент Украины Петр Порошенко 23 мая во время визита в Николаев подписал Закон о переименовании Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые войска.

Об этом сообщает "Громадське".

"Пользуясь случаем, я подписываю принятый Верховной Радой Украины закон "О внесении изменений в некоторые законы по вопросам обороны" относительно десантно-штурмовых войск", – заявил глава государства.

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Порошенко добавил, что у морской пехоты изменится и форма.

"С сегодняшнего дня цвет беретов украинского морпеха приобретает оттенок морской волны – как штормовое Черное и Азовское моря", – сказал президент.

Відсьогодні колір беретів українського морпіха набуває відтінку морської хвилі, як штормове Чорне й Азовське море. Зберігаючи чорні берети на почесних місцях вдома і в музеях, визволяти Україну в ході операції Об’єднаних сил морська піхота віднині буде в новому однострої pic.twitter.com/0sPLWWNw04 — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 мая 2018 г.

Напомним, 5 апреля Верховная Рада своим решением переименовала Высокомобильные десантные войска Вооруженных сил Украины в Десантно-штурмовые войска.