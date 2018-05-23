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Порошенко одобрил переименование ВДВ

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Порошенко подписал закон о переименовании ВДВ
Порошенко подписал закон о переименовании ВДВ / 24 Канал

Президент Украины Петр Порошенко 23 мая во время визита в Николаев подписал Закон о переименовании Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые войска.

Об этом сообщает "Громадське".

"Пользуясь случаем, я подписываю принятый Верховной Радой Украины закон "О внесении изменений в некоторые законы по вопросам обороны" относительно десантно-штурмовых войск", – заявил глава государства.

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Порошенко добавил, что у морской пехоты изменится и форма.

"С сегодняшнего дня цвет беретов украинского морпеха приобретает оттенок морской волны – как штормовое Черное и Азовское моря", – сказал президент.

Напомним, 5 апреля Верховная Рада своим решением переименовала Высокомобильные десантные войска Вооруженных сил Украины в Десантно-штурмовые войска.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Вооруженные Силы Украины Законодательство
Источник: 24 Канал
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