Порошенко одобрил переименование ВДВ
Президент Украины Петр Порошенко 23 мая во время визита в Николаев подписал Закон о переименовании Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые войска.
Об этом сообщает "Громадське".
"Пользуясь случаем, я подписываю принятый Верховной Радой Украины закон "О внесении изменений в некоторые законы по вопросам обороны" относительно десантно-штурмовых войск", – заявил глава государства.
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Порошенко добавил, что у морской пехоты изменится и форма.
"С сегодняшнего дня цвет беретов украинского морпеха приобретает оттенок морской волны – как штормовое Черное и Азовское моря", – сказал президент.
Напомним, 5 апреля Верховная Рада своим решением переименовала Высокомобильные десантные войска Вооруженных сил Украины в Десантно-штурмовые войска.