14:58
23 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 11°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 15°C
  • субота
    19°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ракети Путіна російський вітчизняний автопром. Атака дронів
Вєсті Кремля
21:39, 22 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:53, 22 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Порошенко схвалив перейменування ВДВ

1768 Читать новость на русском
Порошенко підписав закон про перейменування ВДВ
Порошенко підписав закон про перейменування ВДВ / 24 Канал

Президент України Петро Порошенко 23 травня під час візиту до Миколаєва підписав Закон про перейменування Високомобільних десантних військ на Десантно-штурмові війська.

Про це повідомляє "Громадське".

"Користуючись нагодою, я підписую прийнятий Верховною Радою України закон "Про внесення змін до деяких законів з питань оборони" щодо Десантно-штурмових військ", – заявив глава держави.

Читайте також: Порошенко опублікував указ про припинення дії деяких договорів з СНД

Порошенко додав, що у морської піхоти зміниться і форма.

"Відсьогодні колір беретів українського морпіха набуває відтінку морської хвилі – як штормове Чорне й Азовське моря", – сказав президент.

Нагадаємо, 5 квітня Верховна Рада своїм рішенням перейменувала Високомобільні десантні війська Збройних сил України на Десантно-штурмові війська.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Збройні Сили України Законодавство
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
На смітнику історії з ганьбою і без честі: від скількох своїх військових відмовилась Росія
сьогодні, 13:00 На смітнику історії з ганьбою і без честі: від скількох своїх військових відмовилась Росія
Віталій Дейнега 817
Війна на Донбасі переходить на новий кривавий рівень?
сьогодні, 12:07 Війна на Донбасі переходить на новий кривавий рівень?
Олексій Чибісов 3698
Скільки українців планують виїхати за кордон: основні напрямки
сьогодні, 11:09 Скільки українців планують виїхати за кордон: основні напрямки
2935
Советская пропаганда была тонкой, но жизнь все же тоньше и циничнее любого пропагандиста
сьогодні, 08:43 Советская пропаганда была тонкой, но жизнь все же тоньше и циничнее любого пропагандиста
Ян Валетов 793
Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
22 травня, 22:00 Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
Анне Быкова 1538
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук