Порошенко схвалив перейменування ВДВ

Президент України Петро Порошенко 23 травня під час візиту до Миколаєва підписав Закон про перейменування Високомобільних десантних військ на Десантно-штурмові війська.

Про це повідомляє "Громадське". "Користуючись нагодою, я підписую прийнятий Верховною Радою України закон "Про внесення змін до деяких законів з питань оборони" щодо Десантно-штурмових військ", – заявив глава держави. Читайте також: Порошенко опублікував указ про припинення дії деяких договорів з СНД Порошенко додав, що у морської піхоти зміниться і форма. "Відсьогодні колір беретів українського морпіха набуває відтінку морської хвилі – як штормове Чорне й Азовське моря", – сказав президент. Відсьогодні колір беретів українського морпіха набуває відтінку морської хвилі, як штормове Чорне й Азовське море. Зберігаючи чорні берети на почесних місцях вдома і в музеях, визволяти Україну в ході операції Об’єднаних сил морська піхота віднині буде в новому однострої pic.twitter.com/0sPLWWNw04 — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 мая 2018 г. Нагадаємо, 5 квітня Верховна Рада своїм рішенням перейменувала Високомобільні десантні війська Збройних сил України на Десантно-штурмові війська.