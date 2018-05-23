Порошенко схвалив перейменування ВДВ
Президент України Петро Порошенко 23 травня під час візиту до Миколаєва підписав Закон про перейменування Високомобільних десантних військ на Десантно-штурмові війська.
Про це повідомляє "Громадське".
"Користуючись нагодою, я підписую прийнятий Верховною Радою України закон "Про внесення змін до деяких законів з питань оборони" щодо Десантно-штурмових військ", – заявив глава держави.
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Порошенко додав, що у морської піхоти зміниться і форма.
"Відсьогодні колір беретів українського морпіха набуває відтінку морської хвилі – як штормове Чорне й Азовське моря", – сказав президент.
Нагадаємо, 5 квітня Верховна Рада своїм рішенням перейменувала Високомобільні десантні війська Збройних сил України на Десантно-штурмові війська.