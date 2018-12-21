Лазаренко затягивает переговоры по возврату украденных им денег Украине

Бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко не спешит сообщать американскому министерству юстиции, какую часть своих арестованных средств он готов отдать добровольно. В США считают, что причина затягивания – желание дождаться результатов президентских выборов в Украине.

Об этом сообщило издание Deutsche Welle со ссылкой на обращение к суду Округа Колумбия

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В этом обращении именно Минюст США обвиняет Лазаренко в затягивании переговоров по мировому соглашению до выборов президента Украины в 2019 году. Американское следствие утверждает, что Лазаренко вывел из Украины более 200 миллионов долларов.

Кто такой Павел Лазаренко?

Это пятый по счету премьер-министр Украины, который занимал эту должность с мая 1996 года по июнь 1997 года во времена президентства Леонида Кучмы. Также он главный фигурант уголовного "дела Лазаренко". В 2004 году международная организация "Трансперенси Интернешнл" включила Лазаренко в десятку самых коррумпированных государственных деятелей мира. До сих пор находится в заключении и под следствием в США, и в Украине.

Ранее минюст пытался договориться с Лазаренко, чтобы тот добровольно отдал часть арестованных в Швейцарии и в офшорах средств, чтобы избежать полной конфискации. Американские юристы предупреждают: если все юридические процедуры не будут завершены до выборов президента в Украине, денег Лазаренко ни США, ни Украина могут вообще не увидеть.

Что такое "дело Лазаренко?"

Павел Лазаренко организовал схему, в которой государственная лицензия на поставку газа была выдана частной компании ЕЭСУ Юлии Тимошенко, а сверхприбыли формировались путем завышения цены газа для украинских потребителей. Деньги выводились через турецкую компанию, которая была дочерней компанией ЕЭСУ. В Швейцарии Павла Лазаренко приговорен к заключению за отмывание денег. В 1999 году Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Лазаренко, но за неделю перед этим он уехал в США, где его впоследствии арестовали.

Напомним, ранее 24 канал писал, что правительство США заявило о готовности на определенных условиях вернуть Украине 280 миллионов долларов, в незаконном выводе которых обоснованно подозревается экс-премьер-министр Украины Павел Лазаренко.