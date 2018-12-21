Лазаренко затягує переговори щодо повернення вкрадених ним грошей Україні

Колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко не поспішає повідомляти американському міністерству юстиції, яку частину своїх арештованих коштів він готовий віддати добровільно. У США вважають, що причина затягування – бажання дочекатися результатів президентських виборів в Україні.

Про це повідомило видання Deutsche Welle з посиланням на звернення до суду Округу Колумбія

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У цьому зверненні саме мін'юст США звинувачує Лазаренка у затягуванні переговорів щодо мирової угоди до виборів президента України у 2019 році. Американське слідство стверджує, що Лазаренко вивів з України понад 200 мільйонів доларів.

Хто такий Павло Лазаренко? Це п'ятий за ліком прем'єр-міністр України, що обіймав цю посаду з травня 1996 року по червень 1997 року за часів президентства Леоніда Кучми. Також він головний фігурант кримінальної "справи Лазаренка". 2004 року міжнародна організація "Трансперенсі Інтернешнл" включила Лазаренка до десятки найкорумпованіших державних діячів світу. Досі перебуває в ув'язненні та під слідством у США, та в Україні.

Раніше мін'юст намагався домовитися з Лазаренком, щоб той добровільно віддав частину арештованих у Швейцарії та в офшорах коштів, щоб уникнути повної конфіскації. Американські юристи попереджають: якщо всі юридичні процедури не будуть завершені до виборів президента в Україні, грошей Лазаренка ані США, ані Україна можуть взагалі не побачити.

Що таке "справа Лазаренка?" Павло Лазаренко організував схему, у якій державна ліцензія на постачання газу була видана приватній компанії ЄЕСУ Юлії Тимошенко, а надприбутки формувались шляхом завищення ціни газу для українських споживачів. Гроші ж виводились через турецьку компанію, яка була дочірньою компанією ЄЕСУ. У Швейцарії Павла Лазаренка засуджено до ув'язнення за відмивання грошей. У 1999 році Рада зняла депутатську недоторканість з Лазаренка, та за тиждень перед цим він виїхав до США, де його згодом арештували.

Нагадаємо, раніше 24 канал писав, що уряд США заявив про готовність на певних умовах повернути Україні 280 мільйонів доларів, у незаконному виведенні яких обґрунтовано підозрюється екс-прем'єр-міністр України Павло Лазаренко.