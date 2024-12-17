Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express. Известно, что дальность поражения оружия составляет 2 километра.

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Что известно об оружии "Тризуб"

По словам аналитиков, объявленная дальность действия и класс цели для поражения новой "Тризубом" уже свидетельствуют о том, что речь идет о передовой разработке. К примеру, для американского боевого лазера AN/SEQ-3 (LaWS) эффективная дальность действия была объявлена на уровне 1,6 километра, при мощности до 50 кВт.

В то же время немецкий концерн Rheinmetall еще в начале 2010-х годов продемонстрировал лазер, который при аналогичной мощности работал по БпЛА на дальности до 2 километров. Подобные характеристики имеет и британская разработка DragonFire

То есть когда речь идет о достижении эффективности дальности именно в 2 километра, то ориентироваться можно именно на мощность от 50 кВт. Если же мощность боевого лазера вдвое меньше, около 20 кВт, то дальность поражения падает до 1 километра и уже довольно сильно зависит от типа цели и времени на ее облучение,

– рассказали в Defense Express.

По словам аналитиков, суть лазерного оружия заключается в фокусировке лазерного луча и возможности его точного позиционирования на подвижной цели. Однако заявления украинских военных свидетельствуют о том, что у оружия нет проблем с позиционированием.

Сейчас Силы беспилотных систем Украины уже на пути к тому, чтобы масштабировать и усиливать лазер.