Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express. Відомо, що дальність ураження зброї становить 2 кілометри.

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Що відомо про зброю "Тризуб"

За словами аналітиків, оголошена дальність дії та клас цілі для ураження новою "Тризубом" вже свідчать про те, що йдеться про передову розробку. До прикладу, для американського бойового лазера AN/SEQ-3 (LaWS) ефективна дальність дії була оголошена на рівні 1,6 кілометра, при потужності до 50 кВт.

Водночас німецький концерн Rheinmetall ще на початку 2010-х років продемонстрував лазер, який за аналогічної потужності працював по БпЛА на дальності до 2 кілометрів. Подібні характеристики має й британська розробка DragonFire

Тобто коли мова йде про досягнення ефективності дальності саме у 2 кілометри, то орієнтуватися можливо саме на потужність від 50 кВт. Якщо ж потужність бойового лазера вдвічі менше, близько 20 кВт, то дальність ураження падає до 1 кілометра й вже доволі сильно залежить від типу цілі та часу на її опромінення,

– розповіли в Defense Express.

За словами аналітиків, суть лазерної зброї полягає у фокусуванні лазерного променя та можливості його точного позиціювання на рухомій цілі. Однак заяви українських військових свідчать про те, що у зброї немає проблем із позиціювання.

Наразі Сили безпілотних систем України вже на шляху до того, аби масштабувати та посилювати лазер.