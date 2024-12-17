Об этом в эфире 24 Канала разъяснил заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, который отметил, что заявление Сухаревского не стоит воспринимать как попытку отвлечь внимание населения от определенной информационной волны. По его словам, лазерное оружие – это не фантастика, а сегодняшняя реальность.

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Какие страны используют лазерное оружие

Авиаэксперт рассказал, что полковник Сухаревский сейчас причастен ко многим украинским разработкам и владеет информацией об их тестировании. Сегодня, по словам Храпчинского, украинскими инженерами разрабатывается большое количество средств поражения, поэтому не следует удивляться такой информации.

Есть страны, которые давно работают в этом направлении и начали такое оружие испытывать, в частности Израиль, Великобритания, которая в свое время пообещала передать Украине средство лазерного оружия. Это могло бы усилить украинскую ПВО,

– подчеркнул Храпчинский.

Авиаэксперт рассказал, что лазер, как оружие, используется уже длительный период, а как система ПВО – лишь недавно. Это стало возможным благодаря появлению вычислительных машин, которые могут просчитывать большое количество операций, что помогает определить точку пересечения для эффективного поражения вражеской цели. Храпчинский подытожил, что сейчас в Украине есть много украинских разработок, которые публично не показывают, потому что они выполняют определенные задачи.