В конце концов, им удалось "забомбить" протестами фирму LCBO. Как следствие – украинцы смогли добиться своего.

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Протест украинцев в Канаде

Лигу украинцев в Канаде возмутило, когда они увидели на полках магазинов и на сайте компании LCBO, которая занимается продажей алкогольной продукции, водку под названием Stalinskaya Silver Vodka. На сайте отмечалось, что продукт изготовлен в Румынии.

Продавать "Сталинскую водку" – это не что иное, как рекламировать инициатора Голодомора в Украине,

– резко отреагировали в диаспоре.

Поэтому, призвали своих членов писать жалобы на фирму LCBO. Это можно было сделать даже из Украины.



Продажа "Сталинской водки" / скриншот Ukrainian Canada

Напиток убрали с полок

Наконец, после многочисленных жалоб, LCBO провела дополнительный обзор этого продукта и обнаружила, что название и маркировка не соответствуют стандартам. Поэтому "Сталинскую водку" убрали из продажи в сети этой компании.

"Вместе мы – сила", – отреагировали украинцы в Канаде.



Ссылка на напиток больше недоступна / Скриншот 24 канала