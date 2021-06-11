Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента и дипломатический советник президента Зеленского Андрей Сибига в интервью "Европейской правде".

Важно Украина и Турция договорились возобновить дружественные визиты кораблей

Он пояснил, что многие страны являются для нашей страны ключевыми союзниками в вопросе стратегического сотрудничества. Так, в списке наиболее дружественных к Украине стран оказались:

США,

Канада,

Турция,

Литва,

Польша,

все балтийские страны.

Сибига добавил, что Украина готова, чтобы список этих стран расширился. После этого он подчеркнул, что Венгрия также является для нас важным стратегическим партнером.

Интересно! 11 июня представитель НАТО Джеймс Аппатурай заявил, что партнеры Альянса уже готовы к усилению сотрудничества с Украиной. Там напомнили о необходимости внедрения системных реформ.

Отметим, что согласно результатам опроса Active group, наиболее дружественной страной среди тех, с которыми граничит Украина, респонденты назвали Польшу (так считают 60,8%). В то же время самой недружественной – Россию (этот вариант выбрали 81,2% опрошенных).