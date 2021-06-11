Про це заявив заступник глави Офісу Президента та дипломатичний радник президента Зеленського Андрій Сибіга в інтерв'ю "Європейській правді".
Важливо Україна й Туреччина домовилися відновити дружні візити кораблів
Він пояснив, що багато країн є для нашої країни ключовими союзниками у питанні стратегічного співробітництва. Так, до списку найбільш дружніх до України країн опинилися:
- США,
- Канада,
- Туреччина,
- Литва,
- Польща,
- всі балтійські країни.
Сибіга додав, що Україна готова, аби список цих країн розширився. Після цього він наголосив, що Угорщина також є для нас важливим стратегічним партнером.