Зустріч мала відбутись ще у 2020 році, проте її скасували через пандемію коронавірусу. Дейнеко та Кендір обговорили загрози та виклики мореплавству у Чорноморському регіоні.

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Україна та Туреччина мають історію взаємовідносин, – Кендір

У протидії сучасним загрозам та викликам прикордонній безпеці на морській ділянці важливу роль відіграє вдосконалення взаємодії. Сьогоднішня зустріч – це продовження традиційно конструктивної співпраці наших відомств і країн у цілому,

– сказав Сергій Дейнеко.

Командувач Берегової охорони Туреччини зауважив, що Україна та Туреччина не просто країни, що межують через Чорне море, вони також мають історію взаємовідносин.

Дейнеко розповів про реформування морської охорони

Дейнеко розповів своєму турецькому колезі про реформування морської охорони ДПСУ. Зокрема, мовиться про оновлення корабельно-катерного складу. Також для моніторингу ситуації залучають патрульну авіацію та безпілотники.

З підтримки американських партнерів розвивається загін спеціального призначення "ДОЗОР" та підрозділи спеціальних дій на воді. Ці підрозділи зараз активно використовуються в протидії злочинним угрупованням на всій ділянці державного кордону,

– сказав Сергій Дейнеко.

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Україна та Туреччина проводитимуть спільні навчання

Дейнеко та Кендір домовились проводити спільні навчання з пошуково-рятувальних операцій та відновити дружні візити кораблів. Туреччина та Україна створять координаційну групу для вирішення проблемних питань у Чорному морі.