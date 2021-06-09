Встреча должна была состояться еще в 2020 году, однако ее отменили из-за пандемии коронавируса. Дейнеко и Кендир обсудили угрозы и вызовы мореходству в Черноморском регионе.

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Украина и Турция имеют историю взаимоотношений, – Кендир

В противодействии современным угрозам и вызовам пограничной безопасности на морском участке важную роль играет совершенствование взаимодействия. Сегодняшняя встреча – это продолжение традиционно конструктивного сотрудничества наших ведомств и стран в целом,

– сказал Сергей Дейнеко.

Командующий Береговой охраны Турции отметил, что Украина и Турция не просто страны, граничащие через Черное море, они также имеют историю взаимоотношений.

Дейнеко рассказал о реформировании морской охраны

Дейнеко рассказал своему турецкому коллеге о реформировании морской охраны ГПСУ. В частности, говорится об обновлении корабельно-катерного состава. Также для мониторинга ситуации привлекают патрульную авиацию и беспилотники.

С поддержки американских партнеров развивается отряд специального назначения "ДОЗОР" и подразделения специальных действий на воде. Эти подразделения сейчас активно используются в противодействии преступным группировкам на всем участке государственной границы,

– сказал Сергей Дейнеко.

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Украина и Турция будут проводить совместные учения

Дейнеко и Кендир договорились проводить совместные учения по поисково-спасательным операциям и возобновить дружественные визиты кораблей. Турция и Украина создадут координационную группу для решения проблемных вопросов в Черном море.