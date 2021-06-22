Зрештою, їм вдалося "забомбити" заявами фірму LCBO. Як наслідок – українці змогли домогтися свого.
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Протест українців в Канаді
Лігу українців в Канаді обурило, коли вони побачили на полицях магазинів та сайті компанії LCBO, яка займається продажем алкогольної продукції, горілку під назвою Stalinskaya Silver Vodka. На сайті зазначалось, що продукт виготовлений у Румунії.
Продавати "Сталинскую водку" – це не що інше, як рекламувати ініціатора Голодомору в Україні,
– різко відреагували у діаспорі.
Тож, закликали своїх членів писати скарги на фірму LCBO. Це можна було зробити навіть з України.
Продаж "Сталинской водки" / Скриншот Ukrainian Canada
Напій прибрали з полиць
Врешті, після численних скарг, LCBO провела додатковий огляд цього продукту і виявила, що назва та маркування не відповідають стандартам. Тож "Сталинскую водку" прибрали з продажу у мережі цієї компанії.
"Разом ми – сила", – відреагували українці в Канаді.
Посилання на напій більше не доступне / Скриншот 24 каналу