Ле Пен обещает покинуть объединенное командование НАТО, если ее выберут президентом Франции

Марин Ле Пен рассказала, как планирует сменить курс Франции, если ее изберут президентом. В частности, политик хочет выйти из объединенного командования НАТО.

Об этом кандидат в президенты Франции заявила на пресс-конференции. Во время нее политик представила свою внешнеполитическую программу.

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Заметим, что Ле Пен не говорила о полном выходе Франции из НАТО. Она отметила, что и дальше будет поддерживать 5 статью, которая предусматривает коллективную защиту.

Речь идет не о выходе из НАТО, а о выходе из ее совместных командных структур,

– сказала политик.

Она отметила, что ранее Франция уже выходила из интегрированных структур командования НАТО. В частности, в 1966 году, когда у власти был Шарль де Голль. Вернулась страна в эти структуры только в 2009 году.

Также кандидат в президенты заявила, что когда в Украине закончится война, она предложит России стратегическое сближение с НАТО.

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В первом туре выборов Ле Пен получила более 23,41% голосов, а действующий глава государства Эммануэль Макрон – 27,6%.