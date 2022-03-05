Там разбомбили автозаправочную станцию и дом. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям показали последствия обстрелов.

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Как сообщила пресс-служба ГСЧС, это произошло 5 марта. Вражеская авиация разрушила емкости без топлива АЗС.

Также оккупанты повредили окна пятиэтажного дома.

Оккупанты разбомбили АЗС и дом: смотрите видео

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5 марта в городе Лебедин вражеской авиацией разрушена АЗС (емкости без топлива) и повреждены окна в пятиэтажном жилом доме. Подразделения ГСЧС на место происшествия не привлекались.

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