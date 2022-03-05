Там розбомбили автозаправну станцію та будинок. У Державній службі з надзвичайних ситуацій показали наслідки обстрілів.

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Як повідомил пресслужба ДСНС, це відбулося 5 березня. Ворожа авіація зруйнувала ємності без палива АЗС.

Також окупанти пошкодили вікна п'ятиповерхового будинку.

Окупанти розбомбили АЗС та будинок: дивіться відео



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5 березня у місті Лебедин ворожою авіацією зруйновано АЗС (ємності без палива) та пошкоджено вікна у п'ятиповерховому житловому будинку. Підрозділи ДСНС на місце події не залучалися.

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