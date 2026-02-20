Выплаты во время лечения: все что нужно знать военнослужащему

В соответствии с действующим законодательством, военнослужащие во время лечения имеют право на денежное обеспечение, надбавки и материальную помощь. При этом размеры и сроки выплат зависят от продолжительности стационара, отпуска для лечения и подтверждения состояния здоровья ВВК.

Об основаниях получения денежного обеспечения и порядке действий, если деньги не начисляются, информирует Волынский областной ТЦК и СП.

Какие документы нужны для получения средств за реабилитацию?

Во время реабилитации военнослужащие получают денежное обеспечение, которое включает оклад и различные надбавки, согласно последней занимаемой должности. По закону, эти выплаты начисляются во время стационарного лечения или отпуска для лечения по состоянию здоровья.

В течение четырех месяцев лечения деньги начисляются автоматически, без дополнительных документов. После этого срока выплаты продолжаются только при условии подтверждения необходимости дальнейшего лечения заключением ВВК.

Важно! Для обеспечения дальнейшего финансирования, проверка ВВК должна состояться не позднее чем через 4 месяца непрерывного лечения.

В то же время в ТЦК отмечают, что общий срок выплат не может превышать 12 месяцев.

Какая сумма выплат предусмотрена в случае ранения на фронте?

В случае ранения или травмы, связанной с защитой Родины, военный имеет право на выплату "боевых" в размере 100 000 гривен. Эта сумма сохраняется во время стационарного лечения в Украине или за рубежом, а также во время отпуска для лечения, впрочем только в случае тяжелого ранения.

Главным документом для получения выплат является Справка об обстоятельствах травмы (Форма 5), в которой обязательно должно быть указано "связано с защитой Родины".

Военные имеют право на ежегодную материальную помощь: что известно?

Ежегодно военнослужащие имеют право на единовременное пособие в размере месячного денежного обеспечения, без учета "боевых" надбавок. Если ранения или травма были получены во время военного положения – это автоматически является основанием для получения выплаты в 2026 году.

Что делать, если деньги не поступают?

В ТЦК и СП заметили, что не стоит ждать автоматического начисления денег. Если выплаты прекратились стоит:

Подать рапорт на имя командира с просьбой включить вас в приказ на выплату.

Приложить копию справки о полученном ранении или травме.

Если командование отказало без законных оснований – нужно обратиться на горячую линию Минобороны по телефону 1512 или проконсультироваться с юристами.

