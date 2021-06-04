Так, новое исследование позволило выяснить, что лед в прибрежных районах утоньшается со скоростью от 70% до 100% быстрее, чем было установлено ранее.
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Что выяснили ученые
Исследование провели ученые из Британского университетского колледжа Лондона. Они использовали более современные карты высоты снежного покрова на льду.
Ученые скорректировали это, используя карту высоты снежного покрова в Арктике, которая не учитывала влияние изменения климата. Предварительные расчеты толщины морского льда основаны на снежной карте, обновленной 20 лет назад.
Исследователи использовали спутник Европейского космического агентства, чтобы определить, сколько времени нужно радиолокационным волнам, чтобы отбиться от льда, что позволило им вычислить его высоту над водой и сделать вывод о его общей толщине.
Объединенные результаты позволили ученым оценить общую скорость уменьшения толщины льда, а также ее изменчивость от года к году.
Больше об изменениях климата
- Земля потеряла 28 триллионов тонн льда между 1994 и 2017 годами, что эквивалентно льду толщиной 100 метров, который покрыл бы всю Великобританию. Увеличение потерь льда было вызвано потеплением атмосферы и океанов.
- Такое ускоренное таяние льда по всему земному шару повышает уровень моря, что повышает риск затопления прибрежных общин и грозит уничтожением природных местообитаний, от которых зависит дикая природа.