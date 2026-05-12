Легализация 460 миллионов на элитной стройке под Киевом: объявлены новые подозрения
НАБУ и САП сообщили о подозрении еще 6 участникам организованной группы, уличенной 11 мая на легализации добытого преступным путем имущества в особо крупных размерах.
Об этом пишет НАБУ.
Речь идет о:
- бывшем вице-премьер-министре Украины;
- бизнесмене (одном из руководителей преступной организации, разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации "Мидас");
- других лиц.
В течение 2021 – 2025 годов подозреваемые отмыли более 460 миллионов гривен путем возведения коттеджного городка в Козине Киевской области.
Речь идет о строительстве на земельных участках общей площадью около 8 гектаров четырех частных резиденций со вспомогательными зданиями и сооружениями, а также отдельной резиденции общего пользования - спа-зоны.
Часть потраченных на строительство средств получили через так называемую "прачечную", подконтрольную бизнесмену - будущему владельцу одной из резиденций. А это – почти 9 миллионов долларов.