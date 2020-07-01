Велики сомнения, что средства поступят в бюджет, – экс-нардеп о легализации игорного бизнеса
В Верховной Раде рассматривают законопроект о легализации игорного бизнеса. Однако он, по словам экспертов, необдуман, ведь маловероятно, что благодаря ему реализуется главная цель – пополнение государственного бюджета.
Такое мнение в эфире 24 канала озвучила народный депутат VIII созыва Татьяна Острикова. Она отметила, что содержалась от комментариев, ведь ожидала именно рассмотрения изменений в Налоговый кодекс, где бы стало понятно, как все будет подлежать налогообложению и какие средства в конце концов поступят в бюджет. Однако сильно разочаровалась, когда ознакомилась с документом.
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По ее словам, каждая легализация должна иметь какую-то цель. Влась утверждает, что цель легализации игорного бизнеса – взыскать дополнительные средства в бюджет, которые сегодня из-за пребывания игорного бизнеса в тени идут в чьи-то карманы.
"Власть говорила о 4,5 миллиарда, потом о 7 миллиардах в бюджет. И вот я читаю законопроект об изменениях в Налоговый кодекс и у меня возникают большие сомнения, что эти средства поступят в бюджет", – заявила Острикова.
Почему средства могут не поступить в бюджет
► Предлагают освободить от налога на доходы физических лиц
"То есть, если я выиграю в рулетку 20 или 30 тысяч долларов, то не буду платить за это ни единого налога. А именно подоходный налог идет в местные бюджеты", – пояснила Острикова.
► Валовой налог с оборота не введут
Как подтвердила Острикова, во всем цивилизованном мире есть специальный налог на деятельность игорного заведения, так сказать, от их оборота.
"Он называется валовой налог с оборота. Средняя ставка по Европе – 15%. В украинском законопроекте парламентарии ставят ставку 0% этого налога. Таким образом они говорят, что на первые годы, которые могут очень затянуться, мы не получим этого специального налога" – сказала экс-депутат.
► Налогом на прибыль очень легко смогут манипулировать
Острикова отметила, что в игорном бизнесе есть инструмент и в выигрыше, и в проигрыше, а потому прибыль игорные заведения могут занижать. Именно поэтому поступления в бюджет могут быть только от лицензии.
"Я посчитала на примере Киева, что в первый год мы получим примерно 180 – 200 миллионов гривен. Миллионов, а не миллиардов. Это в том случае, если по каждому виду деятельности будет 1 оператор: по казино, покеру, букмекерской деятельности, лотереи и т.д. Именно поэтому власть лукавит, когда говорит, что благодаря этой легализации они пополнят бюджет – они просто освобождают от налогов", – подытожила Острикова.
Что известно о легализации игорного бизнеса?
Рада в первом чтении 16 января приняла законопроект о легализации игорного бизнеса и азартных игр. Однако позже к нему подали более 3 тысяч поправок.
Запретили игорный бизнес в Украине еще в 2009 году. Однако по всей стране продолжили работать залы с игровыми автоматами под вывеской лотерей. Правительство прямо запретило заниматься игорным бизнесом под прикрытием государственных лотерей 20 декабря 2019 года. После этого массово закрывали нелегальные казино.
Власти решили принять закон, которым игорный бизнес частично легализируют в январе 2020 года.