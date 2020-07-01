В Верховной Раде рассматривают законопроект о легализации игорного бизнеса. Однако он, по словам экспертов, необдуман, ведь маловероятно, что благодаря ему реализуется главная цель – пополнение государственного бюджета.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучила народный депутат VIII созыва Татьяна Острикова. Она отметила, что содержалась от комментариев, ведь ожидала именно рассмотрения изменений в Налоговый кодекс, где бы стало понятно, как все будет подлежать налогообложению и какие средства в конце концов поступят в бюджет. Однако сильно разочаровалась, когда ознакомилась с документом.

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По ее словам, каждая легализация должна иметь какую-то цель. Влась утверждает, что цель легализации игорного бизнеса – взыскать дополнительные средства в бюджет, которые сегодня из-за пребывания игорного бизнеса в тени идут в чьи-то карманы.

"Власть говорила о 4,5 миллиарда, потом о 7 миллиардах в бюджет. И вот я читаю законопроект об изменениях в Налоговый кодекс и у меня возникают большие сомнения, что эти средства поступят в бюджет", – заявила Острикова.

Почему средства могут не поступить в бюджет

► Предлагают освободить от налога на доходы физических лиц

"То есть, если я выиграю в рулетку 20 или 30 тысяч долларов, то не буду платить за это ни единого налога. А именно подоходный налог идет в местные бюджеты", – пояснила Острикова.

► Валовой налог с оборота не введут

Как подтвердила Острикова, во всем цивилизованном мире есть специальный налог на деятельность игорного заведения, так сказать, от их оборота.

"Он называется валовой налог с оборота. Средняя ставка по Европе – 15%. В украинском законопроекте парламентарии ставят ставку 0% этого налога. Таким образом они говорят, что на первые годы, которые могут очень затянуться, мы не получим этого специального налога" – сказала экс-депутат.

► Налогом на прибыль очень легко смогут манипулировать

Острикова отметила, что в игорном бизнесе есть инструмент и в выигрыше, и в проигрыше, а потому прибыль игорные заведения могут занижать. Именно поэтому поступления в бюджет могут быть только от лицензии.

"Я посчитала на примере Киева, что в первый год мы получим примерно 180 – 200 миллионов гривен. Миллионов, а не миллиардов. Это в том случае, если по каждому виду деятельности будет 1 оператор: по казино, покеру, букмекерской деятельности, лотереи и т.д. Именно поэтому власть лукавит, когда говорит, что благодаря этой легализации они пополнят бюджет – они просто освобождают от налогов", – подытожила Острикова.