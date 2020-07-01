Є великі сумніви, що кошти надійдуть у бюджет, – екснардепка про легалізацію грального бізнесу
У Верховній Раді розглядають законопроєкт про легалізацію грального бізнесу. Однак він, за словами експертів, необдуманий, адже малоймовірно, що завдяки ньому реалізується головна мета – поповнення державного бюджету.
Таку думку в ефірі 24 каналу озвучила народна депутатка VIII скликання Тетяна Острікова. Вона зазначила, що утримувалась від коментарів, адже очікувала саме розгляд змін до податкового кодексу, де б стало зрозуміло, як все буде оподатковано та які кошти врешті-решт надійдуть у бюджет. Однак сильно розчарувалась, коли ознайомилась з документом.
Зверніть увагу Чи дасть легалізація грального бізнесу надходження до бюджету: пояснення народної депутатки
За її словами, кожна легалізація повинна мати якусь мету. Влада стверджує, що мета легалізації грального бізнесу – стягнути додаткові кошти в бюджет, які сьогодні через перебування грального бізнесу в тіні ідуть в чиїсь кишені.
"Влада говорила про 4,5 мільярда, потім про 7 мільярдів у бюджет. І ось я читаю законопроєкт про зміни у податковий кодекс і в мене виникають великі сумніви, що ці кошти надійдуть до бюджету", – заявила Острікова.
Чому кошти можуть не надійти у бюджет
► Пропонують звільнити від податку на доходи фізичних осіб
"Тобто, якщо я виграю у рулетку 20 чи 30 тисяч доларів, то не сплачуватиму за це жодного податку. А саме податок на доходи фізичних осіб іде в місцеві бюджети", – пояснила Острікова.
► Валовий податок з обороту не запровадять
Як ствердила Острікова, в усьому цивілізованому світі є спеціальний податок на діяльність грального закладу, так би мовити, від їх обороту.
"Він називається валовий податок з обороту. Середня ставка по Європі – 15%. В українському законопроєкті парламентарі ставлять ставку 0% цього податку. У такий спосіб вони говорять, що на перші роки, які можуть дуже затягнутися, ми не отримаємо цього спеціального податку", – сказала ексдепутатка.
► Податком на прибуток дуже легко зможуть маніпулювати
Острікова зазначила, що у гральному бізнесі є інструмент і у виграші, і у програші, а тому прибуток гральні заклади можуть занижувати. Саме через це надходження у бюджет може бути лише від ліцензії.
"Я порахувала на прикладі Києва, що у перший рік ми отримаємо приблизно 180 – 200 мільйонів гривень. Мільйонів, а не мільярдів. Це у тому випадку, якщо по кожному виду діяльності буде 1 оператор: по казино, покеру, букмекерській діяльності, лотереї і т.д. Саме тому влада лукавить, коли говорить, що завдяки цій легалізації вони поповнять бюджет – вони просто звільняють від податків", – підсумувала Острікова.
Що відомо про легалізацію грального бізнесу?Рада в першому читанні 16 січня ухвалила законопроєкт про легалізацію грального бізнесу та азартних ігор. Однак пізніше до нього подали понад 3 тисячі правок.
Заборонили гральний бізнес в Україні ще у 2009 році. Однак по всій країні продовжили працювати зали із гральними автоматами під вивіскою лотерей. Уряд прямо заборонив займатися гральним бізнесом під прикриттям державних лотерей 20 грудня 2019 року. Після цього масово закривали нелегальні казино.
Влада вирішила ухвалити закон, яким гральний бізнес частково легалізують у січні 2020 року.