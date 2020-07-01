У Верховній Раді розглядають законопроєкт про легалізацію грального бізнесу. Однак він, за словами експертів, необдуманий, адже малоймовірно, що завдяки ньому реалізується головна мета – поповнення державного бюджету.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучила народна депутатка VIII скликання Тетяна Острікова. Вона зазначила, що утримувалась від коментарів, адже очікувала саме розгляд змін до податкового кодексу, де б стало зрозуміло, як все буде оподатковано та які кошти врешті-решт надійдуть у бюджет. Однак сильно розчарувалась, коли ознайомилась з документом.

Зверніть увагу Чи дасть легалізація грального бізнесу надходження до бюджету: пояснення народної депутатки

За її словами, кожна легалізація повинна мати якусь мету. Влада стверджує, що мета легалізації грального бізнесу – стягнути додаткові кошти в бюджет, які сьогодні через перебування грального бізнесу в тіні ідуть в чиїсь кишені.

"Влада говорила про 4,5 мільярда, потім про 7 мільярдів у бюджет. І ось я читаю законопроєкт про зміни у податковий кодекс і в мене виникають великі сумніви, що ці кошти надійдуть до бюджету", – заявила Острікова.

Чому кошти можуть не надійти у бюджет

► Пропонують звільнити від податку на доходи фізичних осіб

"Тобто, якщо я виграю у рулетку 20 чи 30 тисяч доларів, то не сплачуватиму за це жодного податку. А саме податок на доходи фізичних осіб іде в місцеві бюджети", – пояснила Острікова.

► Валовий податок з обороту не запровадять

Як ствердила Острікова, в усьому цивілізованому світі є спеціальний податок на діяльність грального закладу, так би мовити, від їх обороту.

"Він називається валовий податок з обороту. Середня ставка по Європі – 15%. В українському законопроєкті парламентарі ставлять ставку 0% цього податку. У такий спосіб вони говорять, що на перші роки, які можуть дуже затягнутися, ми не отримаємо цього спеціального податку", – сказала ексдепутатка.

► Податком на прибуток дуже легко зможуть маніпулювати

Острікова зазначила, що у гральному бізнесі є інструмент і у виграші, і у програші, а тому прибуток гральні заклади можуть занижувати. Саме через це надходження у бюджет може бути лише від ліцензії.

"Я порахувала на прикладі Києва, що у перший рік ми отримаємо приблизно 180 – 200 мільйонів гривень. Мільйонів, а не мільярдів. Це у тому випадку, якщо по кожному виду діяльності буде 1 оператор: по казино, покеру, букмекерській діяльності, лотереї і т.д. Саме тому влада лукавить, коли говорить, що завдяки цій легалізації вони поповнять бюджет – вони просто звільняють від податків", – підсумувала Острікова.