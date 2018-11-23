Легализация еврономеров: кто такие евробляхеры и почему они против

Президент Украины Петр Порошенко 23 ноября подписал закон о растаможивании подержанных автомобилей. Все налоги, которые должны оплатить владельцы "евроблях", пойдут в пенсионный фонд. Кого из "евробляхеров" и почему это не устраивает – разбирались журналисты 24 канала.

Читайте также: Растаможка евроблях: что меняет новый закон

Кто такие евробляхеры?

Это – участники движения, начатого всеукраинской общественной организацией "Авто Евро Сила". Саму организацию зарегистрировали в сентябре 2016 года. Сейчас она имеет представительства в большинстве областей Украины.

Читайте также: Порошенко подписал скандальный закон о автомобилях на еврономерах

Сами о себе они заявляют, что добиваются закона, который обеспечит владельцам автомобилей с регистрацией в европейских странах доступное растаможивание, а также занимаются работой по повышению правовой осведомленности водителей и автовладельцев.

Кто возглавляет движение евробляхеров?

Руководитель организации – Олег Ярошевич.

Кроме него, среди учредителей ОО – Александр Зелинский, Михаил Соловьев, Александр Чернявский, Андрей Щербина.

Что о них известно?

Многое, но не обо всех. В открытом доступе практически нет информации о деятельности вне "Авто Евро Силы" Михаила Соловьева, Александра Чернявского и Александра Зелинского.

Олег Ярошевич – наиболее раскрученный представитель движения "евробляхеров". Именно он сжег свой Land Rover, после того как Верховная Рада приняла закон о доступном растаможивании без поправок, внесение которых требовали "евробляхеры".

Имеет высшее экономическое образование. Был помощником народного депутата Натальи Веселовой, которая, кстати, голосовала за принятие законопроектов №8487 и 8488, против которых так активно протестовал Ярошевич. Связаться с Веселовой, чтобы понять, в какой момент их взгляды на автомобили с еврономерами разошлись, журналистам 24 канала так и не удалось.

Личная страница Ярошевича в соцсетях заполнена информацией о деятельности "Авто Евро Силы". До момента создания этой организации ничто в профайле не указывало на то, что Ярошевича может интересовать какая-либо общественная деятельность. Однако информацию о том, что он может помочь приобрести автомобиль из Европы, там найти можно.

Андрей Щербина, в отличие от коллеги-евробляхера, опыт работы в общественных организациях уже имел. Активисты популярного в 2013 году движения "Дорожный контроль" говорят, что именно Щербина еще до Евромайдана создал клон этой организации – "Дорожный контроль Украина" (ДКУ) – и направил свою деятельность на дискредитацию настоящих активистов, которые тогда противостояли произволу ГАИ на дорогах.

По словам лидера оригинального "Дорожного контроля" Ростислава Шапошникова, Щербина и его организация активно сотрудничали с бывшим заместителем начальника столичного ГАИ Игорем Опанасенко, который занимался преследованием "ДК" и "Автомайдана". После смены руководства МВД представители "ДКУ" под руководством Щербины активно привлекались к различным комиссиям и общественным советам при МВД. В 2015 году пресс-служба МВД даже опубликовала благодарность "ДКУ" Авакову за плодотворное сотрудничество.

Данные системы YouControl действительно подтверждают, что именно Щербина был основателем "ДКУ". И в архиве на сайте МВД действительно есть благодарность этой организации главе МВД Авакову.

Скрин публикации из архивной версии сайта МВД

Что их объединяет?

Переживания за тяжелую судьбу владельцев евроблях. И бизнес.

Данные системы YouControl показывают, что Щербина и Ярошевич в разные времена имели различные собственные дела. В том числе – связанные с автомобильным рынком.

Кроме того, Щербина и Чернявский, вскоре после того, как они создали организацией "Авто Евро Сила", зарегистрировали еще одну компанию. Уже – прибыльную. Называется она ООО "Метомгруп", соучредителем здесь выступил также зарегистрированный на территории оккупированного Луганска Олег Сапрыкин.

Схема связей соучредителей ОО "Авто Евро Сила", по данным системы YouControl

Эта компания специализируется на торговле металлами и специализируется довольно успешно, как для начинающих. Меньше чем за два года своего существования, как говорит система государственных закупок ProZorro, в 2017 году "Метомгруп" начала с тендеров на поставки колючей проволоки коммунальным предприятиям и заработала 66 тысяч гривен. А уже в 2018 – организовала поставку металлопродукции на ГП "Антонов", получив чуть более 6,2 миллионов гривен.

Чего они добиваются?

Согласно официальному сайту, в начале деятельности список требований у них был вполне справедливый – за все хорошее (то есть – машины) и против всего плохого (то есть – налогов).

Они требовали отмены акцизов; отмены запрета на таможенное оформление машин, не соответствующих экологическому стандарту "Евро-5" и ниже; единых справедливых правил растаможивания с доступным ставкам для каждого украинца; и единый закон, упорядочивающий ввоз машин и действющий "для всех" и "на постоянной основе".

После того как парламент принял законы о "евробляхах", из конкретных претензий осталась только отмена коэффициента возраста в расчете стоимости акциза на автомобили. И общее требование отменить действие этих документов.

Растаможивание "евроблях" по новому закону: как считать акцизный налог

Реально ли было это сделать? Вполне. Только не совсем логично. Потому что пока получается, что общественные активисты требовали ветировать снижение налогов, не предлагая никаких альтернатив.

В шесть раз уменьшили налоги. Плюс – аннулировали запрет на ввоз автомобилей классом ниже "Евро–5". Все это – выгодно для простых украинцев, которые хотят приобрести автомобиль. Для меня странно, когда люди в ответ на этот закон говорят: "Мы против! Мы хотим, чтобы президент ветировал этот закон!". Что это значит? Если президент наложит вето на этот закон, налоги обратно поднимутся в 38 раз и снова будет введен запрет на ввоз любых автомобилей, кроме класса "Евро–5",

– объяснил в комментарии 24 каналу генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

По его словам, если власть удовлетворила бы требования митингующих и действительно отменила принятые законы, это означало бы, что еще минимум год – до принятия следующего закона – украинцы завозили бы автомобили с огромными пошлинами. Что может пойти на пользу тем, кто построил свой бизнес на поставках "евроблях" украинцам. Поскольку в таком случае все средства, которые украинцы будут платить за ввоз автомобилей, будут идти мимо бюджета в карманы "бляхобизнесменов", которые научились зарабатывать на схемах ввоза.

Чего именно они требуют после подписания президентом законов о "евробляхах" – до сих пор точно не известно.

Что предусматривает закон о "евробляхах": смотрите видео