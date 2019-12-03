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      Легендарного танкиста Межевикина пытаются "слить" из Вооруженных сил: детали

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      Героя Украины Евгения Межевикина признали "непригодным" / скриншот

      Герой Украины Евгений Межевикин не прошел аттестацию, проводимую в его военной части. По результатам аттестации он получил "тройку" и теперь якобы не соответствует занимаемой должности.

      О проваленной аттестации рассказал сам танкист Евгений Межевикин в своем фейсбуке.

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      Литвинов молодец! Теперь по результатам аттестации меня нужно убрать с должности. Начальник, которому место на скамье подсудимых, оценивает своих подчиненных. В начале 2019-го подменить не удалось, поэтому ждали год,
      – заявил военный.

      Волонтер Роман Синицын заявил, что таким образом легендарного танкиста пытаются убрать из Вооруженных сил Украины.

      "Если кто не знает, "Адам"– Герой Украины. Один из лучших танкистов. Сколько он русских танков, бронетехники и живой силы со своим экипажем сжег на "взлете" Донецкого аэропорта, никто точно не знает. Много! Очень! И не только в ДАПе", – рассказал волонтер.

      Что известно о Евгении Межевикине?

      Подполковник Евгений Межевикин – настоящая живая легенда российско-украинской войны. Подполковник Вооруженных сил Украины, заместитель командира первой отдельной танковой бригады.

      В ходе российско-украинской войны на Донбассе участвовал в боях за Донецкий аэропорт и Пески. За время войны прошел путь от командира роты до заместителя командира бригады.

      Награжден рядом званий, медалей и орденов:

      • Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда";
      • Орден Богдана Хмельницкого II и III степеней;
      • Медали Министерства обороны "15 лет Вооруженным Силам Украины", "15 лет добросовестной службы", "За безупречную службу" III степени;
      • Нагрудный знак начальника Генерального штаба "Слава и честь";
      • Орден "Народный Герой Украины";
      • Нагрудный знак "За оборону Донецкого аэропорта".

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Донецкий аэропорт Вооруженные силы Украины
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