Легендарного танкіста Межевікіна намагаються "злити" зі Збройних сил: деталі

Герой України Євген Межевікін не пройшов атестацію, проведену у його військовій частині. За результатами атестації він отримав "трійку" і тепер буцімто не відповідає займаній посаді".

Про провалену атестацію розповів сам танкіст Євген Межевікін у своєму фейсбуці.

До слова: Макрон нагородив командувача ВМС України Воронченка національним орденом Франції: фото

Літвінов молодець! Тепер за результатами атестації мене потрібно прибрати з посади. Начальник, якому місце на лаві підсудних, оцінює своїх підлеглих. На початку 2019-го підмінити не вдалося, тому чекали рік,

– заявив військовий.

Волонтер Роман Синіцин заявив, що у такий спосіб легендарного танкіста намагаються прибрати зі Збройних сил України.

"Якщо хто не знає, "Адам" – Герой України. Один з найкращих танкістів. Скільки він російських танків, бронетехніки і живої сили з своїм екіпажем спалив на "взльоті" Донецького аеропорту, ніхто достеменно не знає. Багато! Дуже! І не тільки в ДАПі", – розповів волонтер.

Що відомо про Євгена Межевікіна?

Підполковник Євген Межевікін – справжня жива легенда російсько-української війни. Підполковник Збройних сил України, заступник командира 1-ої окремої танкової бригади.

У ході російсько-української війни на Донбасі брав участь у боях за Донецький аеропорт і Піски. За час війни пройшов шлях від командира роти до заступника командира бригади.

Нагороджений низкою звань, медалей та орденів: