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      Легендарного танкіста Межевікіна намагаються "злити" зі Збройних сил: деталі

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      Героя України Євгена Межевікіна визнали "непридатним" / скріншот

      Герой України Євген Межевікін не пройшов атестацію, проведену у його військовій частині. За результатами атестації він отримав "трійку" і тепер буцімто не відповідає займаній посаді".

      Про провалену атестацію розповів сам танкіст Євген Межевікін у своєму фейсбуці.

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      Літвінов молодець! Тепер за результатами атестації мене потрібно прибрати з посади. Начальник, якому місце на лаві підсудних, оцінює своїх підлеглих. На початку 2019-го підмінити не вдалося, тому чекали рік,
      – заявив військовий.

      Волонтер Роман Синіцин заявив, що у такий спосіб легендарного танкіста намагаються прибрати зі Збройних сил України.

      "Якщо хто не знає, "Адам" – Герой України. Один з найкращих танкістів. Скільки він російських танків, бронетехніки і живої сили з своїм екіпажем спалив на "взльоті" Донецького аеропорту, ніхто достеменно не знає. Багато! Дуже! І не тільки в ДАПі", – розповів волонтер.

      Що відомо про Євгена Межевікіна?

      Підполковник Євген Межевікін – справжня жива легенда російсько-української війни. Підполковник Збройних сил України, заступник командира 1-ої окремої танкової бригади.

      У ході російсько-української війни на Донбасі брав участь у боях за Донецький аеропорт і Піски. За час війни пройшов шлях від командира роти до заступника командира бригади.

      Нагороджений низкою звань, медалей та орденів:

      • Звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка";
      • Орден Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів;
      • Медалі Міністерства оборони "15 років Збройним Силам України", "15 років сумлінної служби", "За сумлінну службу" III ступеня;
      • Нагрудний знак начальника Генерального штабу "Слава і честь";
      • Орден "Народний Герой України";
      • Нагрудний знак "За оборону Донецького аеропорту".

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Збройні сили України Донецький аеропорт Війна на Донбасі
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