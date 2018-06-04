Легендарную трассу Нюрбургринг смог покорить грузовик – мощный Ford Raptor

За рулем пикапа сидел мастер дрифтових чемпионатов Вон Гиттинг младший. Он умело продемонстрировал, как это – управлять объемным авто на гоночной трассе. И пусть эта трасса казалась какой-то узковатой, шоу гонки с участием Ford Raptor стало настоящим зрелищем!

"Самое сладкое" в мире ДТП: на польской магистрали перевернулась автоцистерна с шоколадом

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На польской магистрали случилась настоящая шоколадная история! Ее устроил водитель фуры, который перевернул авто с полной цистерной шоколада. На дороге оказалось 12 тонн сладкой шоколадной массы! Это вызвало невероятный фурор среди работников полиции. Которые еще долго будут вспоминать этот день, как самый сладкий рабочий день в жизни.



ДТП в Польше

Tesla Model 3 удобна для детей: дополнительное пространство можно использовать как пеленальный столик

О преимуществах культовой Теслы Модел 3 можно говорить бесконечно долго! Одной из таких стало наличие дополнительного багажника. Эта новость изрядно порадовала владельцев авто, у которых есть маленькие дети. Ведь дополнительное пространство можно использовать как пеленальный столик. Напомню, что у Теслы Модел 3 мотор расположен не спереди, а под кузовом, поэтому под капотом и появилось дополнительное свободное место.

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