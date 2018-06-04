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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

Легендарну трасу Нюрбургринг змогла підкорити вантажівка – потужний Ford Raptor

Авто24 314 Читать новость на русском

За кермом пікапу сидів майстер дрифтових чемпіонатів Вон Гіттінг молодший. Він уміло продемонстрував, як це – керувати об’ємним авто на гоночній трасі. І нехай ця траса здавалась завузькою, шоу перегонів із участю Ford Raptor стало справжнім видовищем!

"Найсолодша" в світі ДТП: на польській магістралі перекинулася автоцистерна з шоколадом

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На польській магістралі трапилась справжня шоколадна історія! Її влаштував водій фури, який перевернув авто з повною цистерною шоколаду. На дорозі опинилось 12 тонн солодкої шоколадної маси! Це викликало неймовірний фурор серед робітників поліції. Які ще довго будуть згадувати цей день, як найсолодший робочий день у житті.

ДТП у Польщі
ДТП у Польщі

Tesla Model 3 зручна для дітей: додатковий простір можна використовувати як сповивальний столик

Про переваги культової Тесли Модел 3 можна говорити нескінченно довго! Однією з таких стала наявність додаткового багажника. Ця новина неабияк порадувала власників авто, у яких є малі діти. Адже додатковий простір можна використовувати як пеленальний столик. Нагадаю, що у Тесли Модел 3 мотор розташований не спереду, а під кузовом, тому під капотом і з'явилось додаткове вільне місце.

Більше – дивіться у сюжеті.

Теги: Авто 24 Авто Авто24
Джерело: 24 Канал
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