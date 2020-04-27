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      Легендарные места Чернобыльской зоны отчуждения до и после пожара: шокирующие фото

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      Чорнобиль
      Чорнобиль / 24 канал

      Города и объекты зоны отчуждения хотят внести в список мест, которые охраняет ЮНЕСКО. Волонтеры и активисты подали такую заявку несколько лет назад. Вспомнили о ней после выхода сериала "Чернобыль". Но многие объекты пострадали во время недавних пожаров.

      Чорнобильська зона і справді приваблива для туристів, а деякі фотографи відвідують її по декілька десятків разів, щоразу знаходячи щось нове – зазначив в коментарі 24 каналу один з ліквідаторів аварії на ЧАЕС Володимир Вербицький.

      Цікаво Українці – це народ, який переміг Чорнобиль: ліквідатор про наслідки аварії на ЧАЕС

      Він підтвердив – ця тема досі цікавить людей. Вербицький розповів, що після перегляду світом фільму "Чорнобиль" його знайомі з Канади залюбки говорили з ним, тому що хотіли почути з перших вуст про трагедію.

      Найстрашніше в цій аварії те – що вона відбулася. На той момент було важко і майже неможливо оцінити масштаби аварії. Не всі це усвідомили відразу,
      – підкреслив Вербицький.

      Однак зараз, після масштабної пожежі, багато місць, які могли б бути під охороною ЮНЕСКО та приваблювати туристів – знищено. 

      Вигоріли понад 11 тисяч гектарів Чорнобильського заповідника – а це приблизно 5% від загальної території. У пожежах втрачено багато унікальних об'єктів, які вже не повернути. Згоріли території колишніх сіл, частина Рудого лісу, закрите військове місто Чорнобиль-2, постраждало місто Чорнобиль. 

      До теми Чорнобиль у вогні: які пам'ятки у Зоні відчуження ми вже втратили

      ► Село Лелів, яке було потенційним кандидатом на внесення до Списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО, – за попередніми даними, вигоріло повністю. Його вважали одним з найкраще збережених у всій зоні відчуження.

      пожежа чорнобиль
      Село Лелів у вогні / Скриншот

      ► У селі Копачі повністю згорів легендарний тролейбус МТБ-82. Іржавий тролейбус посеред зарослого травою, покинутого села виглядав дуже постапокаліптично. Він став однією з популярних локацій зони відчуження, куди возили туристів. Також там іноді ночували сталкери. 

      Легендарний тролейбус МТБ-82 до і після пожежі / Скриншоти

      Ще один втрачений об'єкт  – санаторій "Смарагдовий". Він розташований у лісі між селами Копачі та Лелів, на березі ставка-охолоджувача ЧАЕС. Колись тут відпочивали діти працівників ЧАЕС та військових з об'єкта "Дуга".

      Територія санаторію до та після пожежі / Скриншоти

      Вогонь підступав і до міста Прип'ять, яке теж хочуть внести до Світової спадщини Юнеско. Туди щороку навідуються десятки тисяч туристів з усього світу, аби подивитись на місце всесвітньо-історичної події, як поєднання сотень найцікавіших технічних і культурних пам'яток.

      Дивіться відео: що сталося з Чорнобильською зоною після пожежі

       

      Автор: Юлия Калиновская, Алексей Печий, Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Пожар в Чернобыльской зоне Чернобыль
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